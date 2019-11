10 Novembre 2019 19:40

Elezioni comunali: urne aperte in Calabria, si vota per le amministrative sino alle 23. Ecco i dati dell’affluenza alle 19

Urne aperte in Calabria sino alle 23 per le elezioni comunali in alcuni comuni. Alle 19 a Lamezia Terme ha votato il 46,33%: si sono recati alle urne 28.822 cittadini su 62.214 elettori. A Cropani l’affluenza è del 65,78%. A Isola Capo Rizzuto alle ore 19 hanno votato il 52,99%. A Marina di Gioiosa Ionica il dato dell’affluenza è del 37,32% degli aventi diritto. A Brancaleone l’affluenza alle 19 è del 42,2%. A Cassano allo Jonio hanno votato il 49,32% degli aventi diritto.

