Elezioni Calabria: affluenza bassissima a Lamezia Terme e Isola di Capo Rizzuto [DATI]

24 Novembre 2019 13:11

Elezioni comunali in Calabria, Lamezia Terme e Isola di Capo Rizzuto al voto per il ballottaggio: il maltempo scoraggia gli elettori

Affluenza bassissima alle 12 per i Comuni calabresi in cui oggi si vota per il turno del ballottaggio. A Lamezia Terme (66 sezioni scrutinate su 78) l’affluenza alle 12 è di appena il 4,25% . Su 62.214 elettori si sono recati alle urne sono 2645 aventi diritto. Sulla bassa partecipazione influisce anche il maltempo che sta colpendo tutto la Calabria e il territorio lametino. A Lamezia Terme la sfida per la carica di sindaco è tra Paolo Mascaro, già sindaco prima dello scioglimento, ed il promoter Ruggero Pegna.

A Isola Capo Rizzuto la sfida è tra Maria Grazia Vittimberga e Maurizio Piscitelli. Alle dodici l’affluenza è del 15,42%. Su 12.350 elettori si sono recati alle urne solo in 1.904. I due comuni sono ritornati al voto dopo un periodo di commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

