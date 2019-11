10 Novembre 2019 23:00

Elezioni comunali Brancaleone: sfida per il raggiungimento del 50% più uno per la lista “Brancaleone Bene Comune” con candidato a sindaco Silvestro Garoffolo

Elezioni comunali- Sfida per il superamento del quorum per l’unica lista presentata “Brancaleone Bene Comune” con candidato a sindaco Silvestro Garoffolo. L’affluenza alle urne sarà decisiva, altrimenti si prospetta il commissariamento. Il comune venne sciolto per infiltrazioni mafiose.

