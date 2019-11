E.Romagna: Della Vedova a Calenda, ‘lista comune per Bonaccini’

16 Novembre 2019 16:33

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Questa mattina ho sentito Bonaccini e gli ho detto che siamo interessatissimi a partecipare promuovendo liste europeiste, liberal-democratiche, riformatrici ed ecologiste alle regionali, a cominciare dall’Emilia Romagna”. Lo ha detto il segretario di Piu’ Europa, Benedetto Della Vedova, aprendo i lavori dell’assemblea nazionale del partito.

“Gli ho detto anche che il M5s per noi è preclusivo di ogni alleanza. Voglio infine dire a Carlo Calenda, che ieri ha annunciato la nascita del suo movimento di cui mi auguro il successo, di unirci sul campo, proprio a partire dalle regionali in Emilia Romagna. Noi siamo pronti”.

“Penso che questo sia il modo piu’ lungimirante di costruire qualcosa che serva all’Italia e che non sia solo contro Salvini. Mettiamoci assieme, misurandoci con il consenso attraverso una lista comune Azione-Piu’ Europa per una Emilia Romagna europea che cresce”.

