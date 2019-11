Fiocco rosa ad alta quota: donna partorisce sull’elicottero del 118

8 Novembre 2019 21:24

Fiocco rosa ad alta quota questo pomeriggio su un elicottero del 118 in Sardegna

Ha partorito in volo, questo pomeriggio, su un elicottero del 118 in Gallura, una giovane madre residente a La Maddalena. Il volo si è reso necessario in quanto all’ospedale Paolo Merlo mana il punto nascita. La donna doveva essere trasferita ad Olbia. La piccola è nata con l’assistenza dell’equipe medica del 118 e sta bene.

