Donna accoltellata su un Frecciarossa, l’aggressore è calabrese

7 Novembre 2019 17:21

Aggressione su un treno diretto a Roma, fermato un 47enne di origini calabresi

Una donna questa mattina poco dopo le 10:30, e’ stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma. La donna è stata soccorsa e portata via intubata e in gravi condizioni. L’aggressore e’ stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Sembra che i due si conoscessero.

Accoltellamento sul treno Frecciarossa, aggressore fermato per tentato omicidio

L’uomo fermato dalla Polfer di Bologna per l’aggressione avvenuta sul Frecciarossa, un addetto alla pulizia dei treni, 47 anni, e’ di origine calabrese. La donna gravemente ferita ha 41 anni ed e’ di Milano, mentre il passeggero che e’ stato colpito di striscio e’ un 44enne di Parma. A quanto risulta l’aggressore, che impugnava un piccolo coltello a serramanico, e’ stato immobilizzato dalle altre persone che erano presenti sul treno.

Accoltellamento sul treno Frecciarossa: la donna è in prognosi riservata

La donna ferita a coltellate su un treno Frecciarossa e’ in prognosi riservata. Si tratta di una 41enne, italiana, aggredita prima a pugni e poi con diversi fendenti da un 47enne, poi fermato. I due si conoscevano. E’ arrivata in ospedale in condizioni di media gravita’, ma i medici l’hanno poi trasferita nel reparto di rianimazione.

