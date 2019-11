Dl Fisco: Marattin a M5S,’evasione non si combatte con galera’

13 Novembre 2019 19:54

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Si, abbiamo presentato noi l’emendamento al dl fiscale. Come abbiamo sempre annunciato in tutte le riunioni, tecniche e politiche, da un mese a questa parte”. Così Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva, risponde al post pubblicato sul blog delle Stelle.

‘Perché vogliamo combattere l’evasione con i nuovi strumenti come la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi, l’incrocio di banche dati, il contrasto di interessi, ma ‘ sottolinea – non vogliamo che un imprenditore che subisce un accertamento fiscale, prima ancora che si chiarisca se è colpevole o no, si ritrovi in carcere o – conclude Marattin – veda la propria azienda sequestrata

Valuta questo articolo