Reggio Calabria: martedì il comitato spontaneo Comunia incontra l’assessore regionale all’ambiente

8 Novembre 2019 15:09

Reggio Calabria: il comitato spontaneo Comunia martedì 12 novembre incontrerà l’assessore all’ambiente regionale, dott.ssa Antonella Rizzo

Il comitato spontaneo Comunia informa i cittadini, le Istituzioni e tutte le associazioni del territorio che “martedì 12 novembre alle ore 11.00 è stato fissato un incontro con l’assessore all’ambiente, dott.ssa Antonella Rizzo, presso gli uffici del Dipartimento Ambiente a Catanzaro. Pertanto nella giornata di domenica 10 novembre alle ore 17.30 presso il Centro turistico di accoglienza, Porta d’accesso all’Area Grecanica di Lazzaro, sarebbe opportuno incontrarsi per, in prima battuta, approfondire le questioni relative al nuovo progetto predisposto dalla Regione che prevede la rimodulazione del precedente progetto (minore quantità di rifiuti conferiti), e di seguito concertare le modalità di partecipazione all’incontro su specificato. In tal senso è inutile rimarcare quanto sia importante il contributo di tutti noi. Sulla vicenda della riapertura della discarica di Comunia a partire dall’intero Consiglio comunale per finire all’ultimo dei cittadini, è stato sempre dichiarato un deciso dissenso. Ci potrebbero essere le condizioni per chiedere, in quella sede, la sospensione o addirittura l’annullamento della Conferenza dei Servizi. Qualunque idea, spunto e perplessità dovranno essere oggetto dell’incontro di domenica prossima, solo con la partecipazione attiva possiamo sperare di invertire una rotta che sembra già ben delineata. Non lasciamo nulla di intentato e facciamo in ogni modo sentire la nostra voce”.

