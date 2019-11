Primo incontro tra la nuova dirigenza di Anas Calabria e l’associazione “Basta Vittime sulla SS106”

27 Novembre 2019 16:02

Ha avuto luogo ieri a Catanzaro, presso la sede della Struttura Territoriale di Anas Calabria, il primo incontro tra il nuovo Responsabile della Struttura Territoriale dell’ANAS in Calabria Ing. Francesco Caporaso, i tecnici dell’ANAS, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Nel lungo incontro (tre ore), sono stati trattati diversi argomenti: nello specifico l’Associazione ha chiesto di poter conoscere i nuovi interventi oltre allo stato di avanzamento relativo agli interventi già programmati ed a quelli in corso di realizzazione. Il Direttivo dell’Associazione nell’augurare buon lavoro in Calabria ai nuovi Dirigenti dell’ANAS, hanno anche voluto evidenziare loro che tra un anno verificherà quanto prodotto, con la viva speranza che ciò sarà in linea con gli standard tenuti da ANAS negli ultimi 2 anni in Calabria.

