Differenziata a Messina: porta a porta al via da Pistunina a Tremestieri

7 Novembre 2019 13:48

Differenziata a Messina: lunedì 11 Novembre inizia il porta a porta nella seconda zona area Sud. Escluso il villaggio Cep, dove partirà nelle prossime settimane

Lunedì 11 Novembre prenderà il via il porta a porta nella seconda zona dell’area Sud. I mastelli e i carrellati dovranno essere esposti dalle 21 alle 5 del mattino. La differenziata prenderà il via nei quartieri e frazioni di Pistunina (dal Torrente San Filippo a Zafferia), San Filippo Inferiore, San Filippo Superiore, Contrada Campolino, Santa Lucia, Zafferia, Tremestieri. A villaggio Cep invece il porta a porta inizierà nelle prossime settimane. Il primo martedì si ritirerà il vetro e non carta, ecco il calendario:

Valuta questo articolo