Sgarbi alla sbarra: il critico d’arte condannato anche in appello per aver diffamato un maresciallo

7 Novembre 2019 15:39

Confermata anche in appello la condanna per Vittorio Sgarbi: il critico d’arte ed ex sindaco di Salemi dovrà risarcire l’ex comandante dei Carabinieri Giovanni Teri

Confermata anche in appello la condanna per Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ed ex sindaco di Salemi dal 2008 al 2012 dovrà pagare 2700 euro per aver diffamato il maresciallo Giovanni Teri, ex comandante della stazione dei carabinieri. La terza sezione della Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del luglio 2018 del Tribunale di Marsala. Insieme a Sgarbi l’anno scorso è stata condannata al pagamento di una multa, che ammonta a 2 mila euro, anche l’ex vice sindaco Antonella Favuzza. Entrambi inoltre dovranno risarcire il danno procurato al sottufficiale dell’Arma, che si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Mariella Martinciglio. Il giudice monocratico Mariapia Blanda stabilì che Sgarbi dovrà versare 30 mila euro, mentre Favuzza 5 mila euro. La Corte d’appello ha confermato. I pm avevano chiesto 9 mesi di reclusione per Sgarbi e Favuzza, accusati di aver rilasciato dichiarazioni “tendenti a gettare discredito sull’operato” del sottufficiale. Entrambi avrebbero anche fatto riferimento al rapporto o conoscenza con Pino Giammarinaro, ex deputato regionale della Dc coinvolto in varie indagini. In realtà poi si appurò che la conoscenza che il sottufficiale aveva di Giammarinaro sarebbe derivata da attività di pg nell’indagine che in seguito verra’ chiamata “Salus Iniqua” e in altre che furono alla base del provvedimento sfociato nello scioglimento del Comune di Salemi per infiltrazioni mafiose. Quelle indagini furono definite da Sgarbi”corrotte perche’ senza alcun riscontro oggettivo”. Sgarbi e Favuzza nell’ambito dello stesso processo furono accusati e poi entrambi assolti per aver diffamato anche l’ex consigliere comunale Melchiorre Angelo. La Corte d’appello ha invece deciso che Sgarbi e Favuzza dovranno risarcire il consigliere con 5 mila euro. I due imputati, infine, sono stati condannati a pagare le ulteriori spese processuali, nonché , con 1.200 euro ciascuna, le spese sostenute dalle due parti civili.

Valuta questo articolo