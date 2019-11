Dieci anni di adozioni a Reggio Calabria, il Sindaco Falcomatà e l’Assessore Nucera: “confronto tra le famiglie risorsa preziosa”

23 Novembre 2019 16:16

Reggio Calabria: si è svolto nella Sala Perri di Palazzo Alvaro il convegno dal titolo “Ti racconto l’Adozione” organizzato in occasione del decimo anniversario della costituzione del gruppo dei genitori adottivi e aspiranti con la collaborazione del Settore Welfare del Comune

Si è svolto nella Sala Perri di Palazzo Alvaro il convegno dal titolo “Ti racconto l’Adozione” organizzato in occasione del decimo anniversario della costituzione del gruppo dei genitori adottivi e aspiranti con la collaborazione del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria. Presenti al convegno il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alle Politiche Sociali ed al Welfare Lucia Nucera, la coordinatrice del Gruppo Genitori Adottivi Angela Arcudi, la Responsabile Servizio Minori e coordinatrice del servizio adozioni ed affidamenti del Comune di Reggio Calabria, Maria Grazia Marcianò ed il giudice del Tribunale dei Minori Mirella Schillaci. Un incontro interessante e partecipato che è stato un’ulteriore momento di incontro e di condivisione tra le famiglie adottive della Città, che da anni ormai hanno costruito un terreno di dialogo e di sostegno reciproco, finalizzato al confronto tra le esperienze genitoriali.

“Esco da questo convegno molto più arricchito – ha affermato il sindaco Falcomatà – ho assistito a testimonianze che mi hanno davvero colpito e posso dire solamente grazie. Le storie di queste famiglie ci insegnano a comprendere che determinate situazioni non vanno affrontate esclusivamente con competenza e professionalità ma vanno vissute anche con grande senso di umanità. Chi ricopre un ruolo all’interno delle istituzioni proposte al procedimento delle adozioni non può svolgere il proprio servizio solo come se fosse un semplice eseguire atti burocratici, deve anche comprendere, condividere ed andare oltre. Per questo mi sento di ringraziare il Tribunale dei Minori per il proficuo lavoro svolto ed esprimere un sincero plauso alla Dottoressa Maria Grazia Marcianò, professionista capace di svolgere il proprio lavoro unendo percorsi burocratici complessi ad umanità e grande cuore. Oggi si celebrano dieci anni dalla nascita di una realtà positiva in questa città. Il settore di riferimento funziona e si basa sul dialogo e sul confronto, sull’ascolto, sulla formazione e sulla condivisione, con risultati che non sono affatto scontati soprattutto se confrontati con quelli di altre realtà meno virtuose”.

Un sincero ringraziamento a tutte le famiglie che hanno deciso di condividere il primo decennale del gruppo è giunto anche dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera. “L’adozione è una scelta che deve essere fatta con piena consapevolezza – ha affermato l’Assessore – il percorso è importante ma è la famiglia, la vera forza all’interno di un iter complessivo. L’esperienza dei genitori adottivi è un punto di riferimento virtuoso per il Comune di Reggio Calabria. Quando ci si trova di fronte a queste situazioni il confronto tra genitori, o aspiranti tali, è fondamentale: per questo è importante che una famiglia che si avvia all’adozione sia affiancata da persone che hanno già vissuto questa esperienza. Il gruppo genitori adottivi – ha concluso Nucera – rappresenta in questo senso, per il Settore Welfare e per l’intera comunità reggina, una risorsa preziosa, per le competenze e per il patrimonio di conoscenze ed esperienze di cui è portatore e che mette a disposizione a chi si trova all’interno di questo percorso e soprattutto di chi si prepara ad intraprenderlo”.

Valuta questo articolo