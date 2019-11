L’attore Di Clemente si confronta con i ragazzi di Reggio Calabria [FOTO]

25 Novembre 2019 17:00

L’attore Di Clemente si confronta con i ragazzi di Reggio Calabria. Una full immersion nel cinema e teatro

Si punta ad una formazione che affronta le diverse drammaturgie partendo da un’analisi dei vari stili e dall’esercizio di allestimento scenico, per arrivare ad un confronto con i linguaggi teatrali e cinematografici attraverso lo studio delle metodologie di creazione registica e di direzione degli attori. Buona la prima per il nuovo corso di “regia teatrale e cinematografica” ideato e promosso dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del progetto “New Theatre training” sostenuto dal bando “Funder35 ¬- l’impresa culturale che cresce”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria. Ad aprire le lezioni di un corso innovativo che si rivolge a coloro che sono interessati allo studio e alla pratica della regia attraverso il linguaggio teatrale e cinematografico, l’attore fiorentino Alessio Di Clemente che, in una due giorni intensa, si è confrontato con i corsisti reggini pronti ad espletare la propria preparazione professionale e il talento con responsabilità e competenza, nell’ambito della regia teatrale e cinematografica. Storia, struttura, teoria del personaggio, problemi della messa in scena, analisi del testo, sono solo alcuni degli argomenti trattati dal maestro Di Clemente entusiasta della partecipazione e dell’interesse dei corsisti.

“Sono ragazzi pieni di vita, non vengono qui per i lustrini e le illusioni che qualcuno vede nel cinema – afferma il noto attore ed interprete di numerose fiction di successo – Stigmatizziamo l’aspetto negativo di questo lavoro perché gli attori e le attrici fanno una vita dura, molto impegnativa, di grande sacrifici e fatica. Dopo tanti anni di carriera in televisione, teatro e un po’ di cinema, ho capito che amo fare questo: confrontarmi e continuare il mio cammino insieme ai ragazzi. Da circa 7 anni, ho preso la strada dell’insegnamento che è la mia vera passione. All’Accademia “Vancini” di Ferrara, la scuola più importante dal punto di vista della formazione, l’unica Accademia che c’è tra il centro e il nord Italia, creiamo tanto di quel valore umano che serve a questo mondo. Quello che vediamo negli occhi dei ragazzi, ci ripaga di ogni sacrificio”. Sacrifici che l’associazione “Calabria dietro le quinte” conosce bene e alla quale il “guru” della formazione dice: “Continuate a lottare per i vostri sogni e per quello che vi anima. E’ molto bello quando incontro le persone che non sono più ragazzini e sono pieni di passione, entusiasmo, scrivono, fanno teatro e si occupano di cinema perché noi, come diceva Picasso, siamo dei bambini: quando perdiamo il senso del gioco siamo morti, destinati a marcire” – conclude Di Clemente. Pronti adesso per il prossimo appuntamento il 10 e l’11 Gennaio con le lezioni del regista e attore Pier Maria Cecchini; il 14 e 15 Febbraio, invece, sarà la volta del regista, drammaturgo e attore Augusto Zucchi; il 21 e 22 Marzo concluderà il regista e attore teatrale Diego Ruiz. E’ ancora possibile partecipare al corso o ai singoli moduli di “regia teatrale e cinematografica” inviando una e-mail a calabria dietro le quinte o consultando la pagina facebook associazione calabria dietro le quinte o il sito di festival facce da bronzi.

Valuta questo articolo