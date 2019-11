Derby Messina, insulti e striscioni contro un giornalista al San Filippo: solidarietà di Assostampa

5 Novembre 2019 11:37

Insulti contro un giornalista durante il derby di Messina. Assostampa chiede alle società sportive di condannare con fermezza quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine

L’Assostampa siciliana e la segreteria provinciale di Messina esprimono tutta la propria solidarietà al giornalista Marco Capuano della Gazzetta del Sud, oggetto di insulti anche con striscioni da parte di un gruppo di tifosi nell’ultima partita che si è disputata domenica scorsa al San Filippo tra l’Acr e Football Club Messina.

“Niente può giustificare episodi come questi che offendono la persona, il professionista, l’intera categoria e più ancora il diritto-dovere di informare in piena libertà e coscienza“.

L’Assostampa manifesta anche la propria preoccupazione per “il dirompere di fenomeni di violenza e intolleranza negli stadi, che rischiano di trasformare il tifo in vero e proprio odio con conseguenze che possono degenerare. Pertanto chiede alle società sportive interessate di condannare con la stessa fermezza queste manifestazioni da parte delle loro tifoserie e confida nel delicato lavoro delle forze dell’ordine”.

