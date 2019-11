Danni da maltempo a Messina: l’Amministrazione comunale incontra i residenti di Ganzirri, Torre Faro e Sant’Agata [FOTO]

15 Novembre 2019 14:36

Sopralluogo dell’amministrazione comunale nella zona nord: il Comune di Messina ha già un progetto per la rifioritura e il salpamento delle barriere preesistenti nella zona jonica

Nelle zone di Sant’Agata, Ganzirri e Torre Faro si è svolto oggi un sopralluogo degli assessori alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Massimiliano Minutoli e alle Politiche del Mare Dafne Musolino al fine di verificare le conseguenze causate dall’azione erosiva in corso. Alla verifica sui luoghi hanno partecipato anche i residenti dei villaggi per testimoniare quanto accaduto in conseguenze del maltempo degli ultimi giorni. “Il Comune di Messina ha già un progetto – hanno sottolineato i due Assessori – che riguarda la rifioritura e il salpamento delle barriere preesistenti nella zona jonica, che dovrà essere discusso con l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e con l’ufficio del Commissario. Nei prossimi giorni è prevista una riunione per definire le attività da porre in essere per salvaguardare le abitazioni e i loro occupanti”.

