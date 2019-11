Cuccioli di cane bruciati vivi: orrore a Barcellona Pozzo di Gotto

11 Novembre 2019 19:21

I cuccioli sono stati avvolti in un giornale e poi bruciati vivi: rabbia e sconcerto a Barcellona Pozzo di Gotto

C’è rabbia e sdegno a Barcellona Pozzo di Gotto per la crudeltà gratuita inferta su quattro cuccioli di cane. Come riportano i volontari dell’associazione “Amici degli animali”, ieri pomeriggio, in una zona di campagna, ignoti hanno bruciato vivi quattro cagnolini: li hanno avvolti su fogli di giornale e hanno appiccato le fiamme. Per due di loro non c’è stato scampo, gli altri sono in condizioni gravissime per le ustioni riportate. A lanciare l’allarme è stata una signora del posto. Per l’episodio verrà sporta denuncia contro ignoti. I cuccioli per il momento accuditi dai volontari dell’associazione.

