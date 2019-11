Al via “Crossing Etna”: un educational tour alla scoperta del territorio

7 Novembre 2019 11:15

Crossing Etna è un tour organizzato per fare conoscere oltre che le bellezze naturalistiche e le peculiarità enogastronomiche del territorio

Prende il via quest’oggi, la prima edizione dell’ambizioso progetto “Crossing Etna”, un Educational Tour pensato e realizzato dall’associazione “Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna”. Una idea volta alla promozione del territorio, che prevede il coinvolgimento di 20 tra tour operator stranieri e giornalisti.

Tre i momenti previsti dall’evento. Da oggi mercoledì 7 novembre, fino a sabato 9 novembre, La Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna sarà presente alla manifestazione “Divino” che si svolge a Verona, un’occasione per far conoscere le aziende associate e le tante attività che si svolgono sull’Etna, a partire dal trekking alle passeggiate naturalistiche ai wine tasting, fino al tour del “Treno dei Vini dell’ Etna”, quest’ultima, una iniziativa dell’associazione in collaborazione con Ferrovia Circumetnea e GAL Etna.

Il secondo momento invece si svolgerà direttamente sull’Etna dal 9 al 12 novembre con il coinvolgimento di 14 tour operator stranieri e 6 giornalisti specializzati nel settore enoturistico, i quali oltre a visitare l’Etna, svolgeranno le varie attività previste. La terza ed ultima fase infine, che si terrà martedì 12 novembre presso la CCIAA di Catania, sponsor del progetto, consiste in un incontro BtoB tra le aziende associate alla Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna ed i tour operator, con l’obiettivo di stipulare degli accordi commerciali. Una iniziativa voluta fortemente dal presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, Gina Russo, dal direttore Marika Mannino e da tutto il CDA . “Un progetto su cui puntiamo tanto-ha dichiarato infatti il presidente dell’associazione, Gina Russo,-perché mira a fare conoscere oltre che le bellezze naturalistiche e le peculiarità enogastronomiche del nostro territorio, le numerose aziende presenti sull’Etna. Un progetto – conclude la Russo – che rappresenta solo un punto di partenza delle tante idee che abbiamo in cantiere”.

