A Cosenza una nuova filiale centrale di UBI Banca

20 Novembre 2019 16:32

Cosenza: la nuova filiale centrale di UBI Banca avrà sede in via Gregorio Caloprese

Verrà inaugurata domani pomeriggio a Cosenza in via Gregorio Caloprese, la nuova filiale centrale di UBI Banca. L’inaugurazione avverrà alla presenza di autorità e interlocutori di primo piano riuniti insieme a Alberto Pedroli, responsabile Macro Area Territoriale Sud. Nell’ambito del progetto di innovazione e digitalizzazione, la banca ha presentato nel 2019 il restyling completo di 11 filiali calabresi secondo il nuovo concept che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti. Una progettualità che guida il rinnovamento di 700 sportelli di UBI Banca su tutto il territorio nazionale con un investimento complessivo di circa 240 milioni nell’arco del Piano industriale 2019-2020, in un contesto di complessiva modernizzazione dei servizi bancari.

