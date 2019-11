Cosenza: nasce una guida alla prevenzione delle intossicazioni dei funghi

6 Novembre 2019 09:11

Al fine di divulgare le principali informazioni sui funghi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha reso disponibile sulla home page del sito Aziendale e presto anche in formato cartaceo, il Manuale “Conoscere i funghi la raccolta, il consumo, la commercializzazione”

Tempo di funghi e come ogni anno, i cercatori nei boschi sono in aumento esponenziale ma, molto spesso, non tutti i quelli che raccolgono funghi hanno una sufficiente conoscenza di quanto mettono nel cestino. Al fine di divulgare le principali informazioni sui funghi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha così reso disponibile sulla home page del sito Aziendale e presto anche in formato cartaceo, il Manuale “Conoscere i funghi la raccolta, il consumo, la commercializzazione”. Curato dal Dott. Ernesto Marra e dal Dott. Dario Macchioni, Micologi rispettivamente dell’ASP di Cosenza e del Dipartimento regionale Tutela della Salute. Il Manuale intende promuovere la conoscenza degli elementi base della micologia. Partendo dalla biologia dei funghi e dal loro ruolo nell’ecosistema bosco, vengono richiamate le regole di salvaguardia ambientale e quelle relative alla commercializzazione, descritte le principali specie fungine commestibili differenziandole dalle similari tossiche, forniti consigli per il consumo fino a giungere a trasmettere le principali informazioni di carattere mico-tossicologico, cosa fare in caso di malessere dopo aver consumato funghi e i recapiti degli Ispettorati Micologici dove è possibile far controllare gratuitamente le raccolte private. “E’ utile ricordare che (riferiscono gli Autori) i dati epidemiologici in Calabria registrano ancora numeri preoccupanti circa le intossicazioni gravi legate al consumo di funghi non controllati, nel periodo Gennaio 2012 – Maggio 2019, sono stati 21 i pazienti coinvolti in avvelenamento da funghi con 4 decessi e 1 trapianto d’organo, a cui si associano le diverse decine all’ anno d’intossicazioni meno gravi che comunque impongono il ricovero ospedaliero. E pertanto necessario insistere nella capillare divulgazione delle informazioni ad ogni livello ed in ogni gruppo di popolazione, in un territorio nel quale, come emerge da studi mirati, permangono ancora abitudini e comportamenti a rischio legati alla raccolta dei funghi”. Il manuale pubblicato dall’ASP di Cosenza si affianca ad analoghe iniziative (tutti reperibili in rete digitando il titolo sui motori di ricerca) realizzate negli scorsi anni dal Dipartimento regionale Tutela della Salute e curate dagli stessi Autori: l’opuscolo divulgativo “Il consumo in sicurezza dei funghi”, il “Vademecum per i raccoglitori” e il fumetto micologico per bambini “La piccola Flora nel regno dei funghi” in distribuzione negli Istituti Comprensivi della Regione, affinché in tutte le fasce di popolazione si possa contribuire alla crescita della cultura micologica, della prevenzione e della tutela ambientale.

Valuta questo articolo