Cosenza: ultimi biglietti disponibili per lo spettacolo di Christian De Sica

14 Novembre 2019 14:26

Cosenza: restano ancora pochi biglietti per vivere una serata di divertimento e impegno con “Christian racconta Christian De Sica”, appuntamento dedicato alla Fondazione AIRC e ai suoi progetti di ricerca sui tumori pediatrici

Ancora pochi biglietti disponibili su inprimafila per l’atteso spettacolo di Christian De Sica in programma a Cosenza per lunedì 9 dicembre. Dopo lo straordinario successo raccolto nelle prime tappe del 2019, l’attore romano prosegue il tour dello spettacolo ‘Christian racconta Christian De Sica’ con una serata speciale al Teatro Rendano a favore del Comitato Calabria di Fondazione AIRC per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici. “Christian racconta Christian De Sica non è semplicemente uno spettacolo ma è una grande festa tra amici dove il pubblico assume un ruolo fondamentale – spiega Christian De Sica – Insieme a me sul palco ci sarà anche una band che suonerà dal vivo! La musica ha infatti una parte importante nello show perché attraverso l’interpretazione di diverse canzoni ripercorro alcuni momenti particolari della mia vita e racconto diverse cose che mi sono capitate”. Il grande showman italiano torna così al suo primo amore: il teatro. L’attore e regista si racconta al pubblico attraverso parole e musica, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera. De Sica porta in scena un dialogo spumeggiante con Pino Strabioli, sul palco nella inedita veste di cerimoniere dello show. Il tutto accompagnato dall’incredibile band diretta dal Maestro Marco Tiso e dalla musica del pianoforte del Maestro Riccardo Bise.

Lo spettacolo mostra un De Sica allo specchio, uomo e interprete, nei suoi ruoli più autentici: prima quello di figlio, poi marito, padre e artista eclettico. Attraverso monologhi irresistibili e storie commoventi, il protagonista ripercorre gli anni accanto al grande papà Vittorio, gli inizi della sua carriera e i racconti di quel cinema natalizio che ha accompagnato e tratteggiato l’ultimo trentennio della storia italiana. Gli ultimi biglietti della serata per AIRC di ‘Christian racconta Christian De Sica’ – in programma lunedì 9 dicembre, Teatro Rendano a Cosenza – sono disponibili su inprimafila o chiamando il numero 0984/795699. Lo spettacolo è distribuito da Berti Live in collaborazione con Concerto Music. Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, sostiene questo appuntamento con ‘Christian racconta Christian De Sica’ per favorire la divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico al sostegno della ricerca sul cancro. Questa partnership si inserisce in una più ampia visione di responsabilità Sociale di Impresa, per coinvolgere i dipendenti, le loro famiglie, i clienti e le comunità locali. Il Comitato AIRC Calabria, presieduto da Rosella Pellegrini Serra, è attivo dal 1993 e organizza e promuove ogni anno un ricco programma con numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, i ricercatori della Calabria hanno ottenuto, nel solo 2019, finanziamenti per oltre 716.000 euro per lo sviluppo e la realizzazione di 10 progetti di ricerca.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori – 62% donne e 50% ‘under 40’ – le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e quattrocento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2019). Informazioni e approfondimenti su sul sito airc.

