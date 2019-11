Cosenza: proseguono gli interventi per la “Smart road” lungo l’A2 autostrada del Mediterraneo

27 Novembre 2019 16:39

Cosenza: proseguono gli interventi per la fornitura e la posa in opera di sistemi e postazioni per l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road sulla A2 Autostrada del Mediterraneo

Proseguono gli interventi per la fornitura e la posa in opera di sistemi e postazioni per l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. Attualmente, sono in corso le attività (2° applicativo) per l’importo di 2 milioni e 100 mila euro, nel tratto autostradale Tarsia Nord – Cosenza Sud, dal km 220,000 al km 26,000. Gli interventi, che in via sperimentale, nel tratto Tarsia nord-Cosenza sud, saranno attivi a partire dal mese di luglio 2020, sono finalizzati a realizzare un miglioramento della rete autostradale attraverso una trasformazione digitale, con l’obiettivo di renderla idonea a dialogare con i veicoli connessi di nuova generazione, anche nell’ottica di rendere possibile l’utilizzo dei più avanzati livelli di assistenza automatica alla guida, nonché per migliorare e snellire il traffico e ridurre l’incidentalità stradale.

L’investimento complessivo del programma Smart Road di Anas è di un miliardo di euro e riguarda oltre all’ A2 “Autostrada del Mediterraneo”, l’autostrada A90 “Grande Raccordo Anulare di Roma”, la A91 “Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino”, l’itinerario E45-E55 ‘Orte-Mestre’, la Tangenziale di Catania, SS51 ”di Alemagna” e, sempre in Sicilia e la A19 Autostrada Palermo Catania. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

