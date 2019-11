Diventare estetiste oncologiche: in Sicilia corsi di formazione a prezzi agevolati, Confartigianato e Apeo siglano l’accordo

28 Novembre 2019 13:03

Estetiste oncologiche, accordo tra Confartigianato Sicilia e Apeo. Una collaborazione per abbattere i costi della formazione in Sicilia

Diventa estetista oncologica grazie ad Apeo e Confartigianato Sicilia.

Le estetiste professioniste siciliane che vorranno frequentare il corso di specializzazione in estetica oncologica e diplomarsi Estetiste Apeo, hanno oggi una grande agevolazione. Confartigianato Sicilia, in collaborazione con l’Associazione professionale di estetica oncologica (Apeo), promuove l’iniziativa per contribuire al benessere psicofisico dei pazienti che affrontano terapie oncologiche.

Apeo, associazione professionale di estetica oncologica, nata nel 2014 su impulso del professore Umberto Veronesi, ha come scopo quello di migliorare la qualità di vita psico-fisica, alleviando i disturbi estetici dei pazienti in terapia oncologica attraverso trattamenti adeguati e realizzati da estetiste professioniste specializzate che applicano protocolli Apeo, messi a punto da professionisti dell’area oncologica.

Poiché tutti i corsi Apeo sono effettuati solo a Milano presso l’Ospedale Policlinico Ca’ Granda, consapevole dell’impegno economico, di tempo e degli impegnativi oneri legati alle trasferte su Milano, Confartigianato Sicilia, da sempre sostenitrice del progetto, ha raggiunto un accordo con l’associazione per mettere a disposizione, per ogni estetista siciliana che intende frequentare il corso, uno sconto pari al 50%, che verrà automaticamente decurtato dalla quota di partecipazione.

Le estetiste diplomate possono apprendere questi protocolli grazie a un corso della durata di 120 ore. I protocolli Apeo sono stati recentemente validati scientificamente da uno studio clinico pilota, pubblicato nella rivista “Quality of Life Research”.

L’agevolazione economica è vincolata esclusivamente alla partecipazione al corso che si terrà a Milano a partire dal partire dal 27 gennaio 2020 e si concluderà il 12 maggio, con l’esame finale di certificazione Cepas.

Le iscrizioni al corso sono aperte, la sessione è a numero chiuso. Per informazioni, contattare le associazioni territoriali di Confartigianato, dislocate in ogni provincia.

