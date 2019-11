6 Novembre 2019 23:03

Coppa Italia Serie C, risultati e tabellone completo della competizione dopo i sedicesimi di finale disputati oggi

Coppa Italia Serie C, questa sera sono andate in scena le gare dei sedicesimi di finale. La grande favorita Reggina è stata eliminata per mano del Potenza, vittorioso 2-3 al Granillo. Vittorie convincenti per Catanzaro, Vicenza e Cesena, in attesa del Catania che giocherà contro la Sicula Leonzio tra due settimane. Di seguito i risultati e gli incroci del tabellone.

MERCOLEDI’

ore 14.30

Piacenza-Imolese 2-1 d.c.r. (0-0)

ore 15:00

Catanzaro-Monopoli 2-0

Pro Vercelli-Carpi 1-0

ore 17:30

Monza-Pro Patria 2-3 d.t.s. (2-2)

ore 18:30

Viterbese-Teramo 0-1

ore 20:30

Avellino-Cavese 2-1

Casertana-Bisceglie 2-1

Juventus U23-Alessandria 1-0

Padova-L.R. Vicenza 1-4

Ravenna-Cesena 2-3

Reggina-Potenza 2-3

Siena-Arezzo 2-0

Ternana-Fermana 4-1

GIOVEDI’

ore 20:00

FeralpiSalò-Lecco

Coppa Italia Serie C, il tabellone completo

OTTAVI DI FINALE 27 NOVEMBRE 2019

QUARTI DI FINALE 11 DICEMBRE 2019

SEMIFINALI ANDATA 29 GENNAIO 2020 RITORNO 12 FEBBRAIO 2020

FINALE ANDATA 11 MARZO 2020 RITORNO 15 APRILE 2020

