Coppa Italia, Reggina-Potenza: spazio alle riserve o presunte tali

5 Novembre 2019 12:04

Coppa Italia, Reggina-Potenza sarà l’occasione per vedere in campo alcuni dei calciatori amaranto che sinora hanno giocato meno

Coppa Italia, Reggina-Potenza si giocherà domani allo stadio Granillo, una gara importante per le ambizioni del club amaranto. Il presidente Luca Gallo avrebbe di certo voglia di alzare un trofeo a fine stagione, dunque Toscano ed i suoi uomini hanno l’obbligo di non snobbare la competizione e siamo certi che così sarà. Come rivelato dal secondo di Toscano, mister Napoli, a seguito della gara di Potenza, ci sarà un ampio turnover in vista dell’incontro di domani, ma parlare di riserve per quanto concerne la rosa amaranto sembra essere davvero riduttivo.

Scenderanno in campo calciatori d’alto livello, che dunque avranno tutte le possibilità di passare il turno contro il Potenza visto nello scorso weekend. Ipotizzare la formazione della Reggina non è di certo semplice, dato che resta da capire se verrà messo in scena un turnover totale o parziale. La sensazione è che sarà massiccio, dunque in porta potrebbe giocare Farroni, davanti al quale potrebbero agire Blondett, Gasparetto e Rossi, dato che Marchi non recupererà dall’acciacco della scorsa settimana. Sugli esterni a sinistra giocherà uno tra Rubin e Bresciani, mentre sulla destra Toscano dovrà giocarsi per forza di cose un titolare: Garufo o Rolando? In mezzo al campo vi sarà una rivoluzione totale, Salandria e De Francesco avranno finalmente spazio, non Paolucci squalificato dalla passata edizione, sulla trequarti Bellomo potrebbe giocare data la squalifica in campionato, mentre davanti Reginaldo e Doumbia sembrano essere la coppia designata. Quest’ultimo verrà squalificato dal giudice sportivo dopo il rosso di Potenza, dunque potrebbe essere schierato in Coppa dato che osserverà almeno un turno di stop in campionato. Nel finale di gara spazio anche per Mastour, il quale verrà convocato nonostante una condizione fisica ancora non ottimale.

