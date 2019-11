Coppa Italia, aperta la prevendita per Reggina-Potenza: prezzi e dettagli

4 Novembre 2019 11:59

Coppa Italia, aperta la prevendita per Reggina-Potenza: prezzi accessibili per l’incontro, il Granillo risponderà presente?

La Reggina attraverso un comunicato ha reso noti i prezzi per la prevendita relativa all’incontro di Coppa Italia contro il Potenza: “La Reggina comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di coppa Italia tra la compagine amaranto e il Potenza, prevista per mercoledì 6 novembre alle ore 20.30.

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su vivaticket.it e a REGGIO CALABRIA e in provincia. Di seguito punti vendita vivaticket.it”

https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv

TICKETING OFFICIAL REGGINA

Indirizzo: Piazza Duomo – Reggio Calabria

Telefono: 0965/1888784-785

TABACCHERIA MEDURI ANDREA

Indirizzo: Via Stadio a Monte, 25 – Reggio Calabria

Telefono: 0965/ 51324.

Orari: Lun/Sab 7:00/13:30 – 15:00/20:30 | Dom 8:00/13:00

EASYTRAVEL

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 89 Bagnara Calabra,

Telefono: 371 3279655

Orari: Lun/Sab 9:00/20:00

BART CAFE’

Indirizzo: Corso Garibaldi, 325 Reggio Calabria

Telefono: +39 0965 332908

Orari: Lun/Dom 0:00/24:00

BCENTERS

Indirizzo: Via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria

Orari: Lun 14:30/20:15 | Mar/Ven 09:30/12:40 – 15:00/20:15 | Sab/Dom 09:30/20:15

SISAL MATCH POINT CATONA

Indirizzo: Via Nazionale Catona 177

Telefono: 0965/304888

Orari: Lun/Ven 9:00/13.00 – 15:00/20:30 | Sab/Dom 9:00/20:30

GOLD BET

Indirizzo: Viale Aldo Moro, 99 Reggio Calabria

GOLD BET

Indirizzo: Via Amm. Curzon, 10 Villa San Giovanni

TREKS

Indirizzo: Viale Larussa, 87 Villa San Giovanni

IL TABACCHINO DELLO STRETTO

Indirizzo: Viale Larussa, 2/4 Villa San Giovanni

Orari: Lun/Sab 6:00/21.00 – Dom 7:00/13

INTERNET POINT PVR FIREBET

Indirizzo: Via Nicola Furnari, 38

Cell. 392/3173318

YEPLAB

Indirizzo: Via Zelante snc, 89036 Brancaleone (Reggio Calabria) – 0964933351

Orari: Lun-Ven 08.30/12.30 – 15.00/19.00 Sab: 08.30/12.30

Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando.

COSTO DEI BIGLIETTI PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50:

CURVA SUD € 5 + diritti prevendita

CURVA SUD € 3,50 ridotto under 14 + prevendita

TRIBUNA EST € 10 + diritti prevendita

TRIBUNA EST € 8,50 ridotto under 14 + prevendita

TRIBUNA OVEST € 15 + diritti prevendita

TRIBUNA OVEST € 12,50 ridotto under 14 + prevendita

TRIBUNA VIP € 25 + diritti prevendita

TRIBUNA VIP no ridotto

