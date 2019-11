6 Novembre 2019 19:43

Coppa Italia, Reggina e Potenza si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale della competizione stasera al Granillo

Coppa Italia, Reggina-Potenza è alle porte, pochi minuti e le due compagini si giocheranno il passaggio al prossimo turno della competizione su gara secca questa sera al Granillo. Il tecnico amaranto Toscano, come ampiamente annunciato durante la conferenza stampa pre-partita, adotterà un ampio turnover, senza però snobbare l’impegno comunque importante per le ambizioni societarie. Vediamo dunque le formazioni ufficiali della gara, con tante novità rispetto all’incontro che le due squadre hanno giocato domenica scorsa in campionato.

Coppa Italia, Reggina-Potenza: le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Farroni; Loiacono, Gasparetto, Rubin; Rolando, Salandria, De Francesco, Bresciani; Rivas; Bellomo, Doumbia. A disposizione: Geria, Guarna, Blondett, Garufo, Nemia, Rossi, Tutino, De Rose, Mastour, Sounas, Denis, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Potenza (3-5-2): Breza; Silvestri, Di Somma, Emerson; Viteritti, Ricci, Coppola, Iuliano, Sepe; Arcidiacono, Murano. A disposizione: Ioime, Panico, Dettori, Coccia, Vuletich, Giosa, Nembot, Isgrò, Volpe, Ferri Marini, Longo, Souare. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto).

