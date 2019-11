Coppa Italia, Reggina-Potenza la diretta LIVE: Toscano punta sulla coppia Bellomo-Doumbia

6 Novembre 2019 20:02

Coppa Italia, Reggina-Potenza valida per i sedicesimi di finale della competizione, si sta giocando in questi minuti al Granillo

Reggina e Potenza si giocheranno questa sera al Granillo il passaggio del turno agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, dove la vincente troverà una tra Catania e Sicula Leonzio. Gli amaranto di mister Toscano schierano oggi una formazione inedita, ricca di calciatori che non sono scesi in campo nelle ultime settimane. Sarà l’occasione per vedere in mostra alcuni calciatori sinora rimasti un po’ in ombra. Dei “titolarissimi” ci saranno in campo Loiacono, Rolando e Bellomo, squalificato per il prossimo incontro di campionato. Di seguito la diretta live dell’incontro.

Coppa Italia, Reggina-Potenza la diretta LIVE

Reggina (3-4-1-2): Farroni; Loiacono, Gasparetto, Rubin; Rolando, Salandria, De Francesco, Bresciani; Rivas; Bellomo, Doumbia. A disposizione: Geria, Guarna, Blondett, Garufo, Nemia, Rossi, Tutino, De Rose, Mastour, Sounas, Denis, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Potenza (3-5-2): Breza; Silvestri, Di Somma, Emerson; Viteritti, Ricci, Coppola, Iuliano, Sepe; Arcidiacono, Murano. A disposizione: Ioime, Panico, Dettori, Coccia, Vuletich, Giosa, Nembot, Isgrò, Volpe, Ferri Marini, Longo, Souare. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto).

