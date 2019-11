Coppa Italia, Reggina-Potenza: come si approcceranno gli amaranto alla competizione? Toscano e Gallo hanno le idee chiare in merito

4 Novembre 2019 12:18

Reggina pronta ad affrontare nuovamente il Potenza dopo l’incontro del weekend, in palio stavolta il passaggio del turno in Coppa Italia

La Reggina si appresta a tuffarsi nella Coppa Italia di Serie C dopo un weekend ricco di emozioni. La vittoria in casa del Potenza ha permesso a Toscano e soci di staccare la concorrenza in campionato, con la truppa amaranto che adesso ha 5 lunghezze di vantaggio sulla Ternana che insegue e ben 8 sul Bari, prima indiziata alla promozione ad inizio stagione. Insomma, tutto sembra andare per il meglio in casa amaranto, ma adesso sorge un dubbio amletico: come affrontare la Coppa Italia?

Si tratta di un quesito affrontato ogni anno anche dalle big del campionato di Serie A, incerte sul da farsi relativamente alla competizione. Turnover totale? Poco peso dato alla Coppa Italia? Oppure puntare a vincere un trofeo fa sempre bene dato che “vincere aiuta a vincere”? Ognuno in merito ha la sua teoria, ma per quanto concerne la Reggina tutti gli indizi lasciano pensare che difficilmente la squadra snobberà l’impegno. Nella serata di ieri mister Napoli, il secondo di Toscano, ha detto a chiare lettere che verrà dato spazio a chi sinora ha giocato meno, ma nonostante il turnover la Reggina ha una rosa tale da poter competere eccome contro le squadre che si troverà di fronte. Se per le altre squadre di Serie C la parole turnover vorrebbe dire mettere in campo giovani alle prime armi, per gli amaranto si tratta di schierare calciatori di un certo calibro. Reginaldo, De Francesco, Salandria, Paolucci, Rubin, Bellomo squalificato in campionato, Doumbia, Gasparetto, questi alcuni dei calciatori che prenderanno parte all’incontro di mercoledì contro il Potenza. Non ci sarà invece Mastour, ancora distante dalla miglior condizione dopo non aver preso parte alla preparazione estiva.

Insomma, la Reggina ha tutte le carte in regola per far bene nella competizione e, vista la sete di vittorie del presidente Gallo, sembra proprio che Toscano chiederà il massimo dai suoi uomini, con l’intento di ottenere un trofeo ancora non presente nella bacheca amaranto. Dunque sarà con ogni probabilità una Reggina determinata a vincere contro il Potenza, una Reggina che potrebbe trovare sul suo cammino nell’ordine il Catania agli ottavi ed il Catanzaro ai quarti prima della fase finale della competizione. Gallo vuole vittorie e trofei e la Coppa Italia potrebbe servire ad accontentare un presidente che sinora ha dimostrato una grande voglia di risultati con il suo gioiello amaranto.

