Scuola, istituzioni e mondo del lavoro fanno rete: il Majorana di Milazzo sigla la convenzione con Guardia Costiera e Comune

29 Novembre 2019 14:41

Sinergia interistituzionale per una formazione al passo coi tempi: siglata la convenzione tra Comune di Milazzo, Guardia Costiera e l’Istituto Majorana

Il Comune di Milazzo, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e l’ITT Majorana, in totale e condivisa convergenza di intenti e nell’ottica di una maggiore cooperazione tra scuola, mondo del lavoro ed istituzioni del territorio, hanno siglato una convenzione in cui sono delineati gli aspetti strutturali e organizzativi di un protocollo volto alla realizzazione di percorsi formativi utili ad agevolare le scelte professionali degli studenti ed atti a promuovere, nel contempo, tematiche di tutela ambientale. L’Istituto mamertino, uno dei principali pilastri educativi del territorio per tradizione formativa, numero di allievi e organizzazione didattica, da sempre impegnato nel segmento dell’istruzione superiore centrato sul learning by doing, “imparare facendo”, dove coesistono il sapere e il saper fare, superando così la dicotomia fra insegnamento teorico e pratico, ha così inteso arricchire la propria offerta formativa rivolta, nello specifico, agli alunni della specializzazione Chimica nelle sue varie articolazioni: “Chimica dei Materiali”, “Biotecnologie Sanitarie” e “Biotecnologie Ambientali”. Proprio nell’ambito del ruolo del Corpo delle Capitanerie di porto nella tutela dell’ambiente marino e costiero e dei suoi ecosistemi, e della diffusione della cultura del mare, inteso come risorsa e bene giuridico da tutelare, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Milazzo favorirà il coinvolgimento degli studenti dell’I.T.T. Majorana con l’utilizzo delle dotazioni e delle strutture, laboratori di microbiologia, di analisi chimica strumentale, chimica organica e di analisi quali-quantitative dell’istituto per l’attività, a scopo didattico, di prelievo di campioni di acque (marino-costiere, acquedotti, pozzi) al fine di sottoporli a delle analisi.

“Il percorso formativo, previsto dalla riforma del sistema nazionale d’istruzione ed oggetto della Convenzione, assume così – afferma soddisfatto il Dirigente Scolastico, prof. Vadalà – rilevanza fondamentale per la formazione degli studenti, ponendo, inoltre, la Capitaneria di Porto e il Comune di Milazzo quali preziosi elementi di raccordo tra il mondo della scuola e le professioni di tutela e vigilanza in materia ambientale oltre che “opportunità” per il futuro dei nostri giovani”.

