Coni Calabria: la Scuola Regionale dello Sport continua a formare Dirigenti Sportivi

19 Novembre 2019 12:22

La Scuola Regionale dello Sport Calabria diretta dal Prof. Demetrio Albino continua il percorso formativo su tutto il territorio calabrese, portando a termine il Corso per la formazione di Dirigenti Sportivi a Vibo Valentia. I tre appuntamenti del corso, presso il Liceo Scientifico Statale G. Berto di Vibo, hanno arricchito culturalmente oltre 72 iscritti, ai quali è stato consegnato l’attestato di partecipazione nella giornata di ieri, lunedì 18 Novembre 2019. Un’occasione fondamentale in termini formativi per il vibonese che ha permesso di approfondire tematiche di natura sportiva, sociologica, amministrativo – burocratica e tecnica, garantendo la dinamicità del confronto attraverso la preparazione dei docenti SRdS. Con molto piacere il Presidente Regionale del CONI Calabria Maurizio Condipodero, monitorando l’anagrafica degli iscritti, ha focalizzato la propria attenzione sulla giovane età dell’uditorio, rappresentato da una buona parte dagli alunni del Liceo Scientifico Statale G. Berto a indirizzo sportivo, con particolare riferimento alle 3° e 4° classi. “Potranno mutare gli scenari, potranno cambiare gli interpreti, potranno modificarsi nel tempo le dinamiche ma l’aggiornamento, lo studio e la voglia di imparare rimarranno punti cardine per chi vorrà un mondo migliore, nel sociale, nel lavoro e nello sport”. Queste le parole del Presidente Condipodero.

