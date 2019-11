Caiata ci ricasca, il Potenza perde e lui si arrabbia in conferenza: “Stasera non parliamo, spettacolo incommentabile”

27 Novembre 2019 19:39

Caiata, ci risiamo: il presidente del Potenza si lascia andare in conferenza stampa dopo la sconfitta interna in Coppa Italia

Le sue uscite pubbliche riguardanti la Reggina, negli ultimi tempi, hanno fatto molto discutere. Direttamente o indirettamente, spesso il presidente del Potenza Caiata ha chiamato in causa gli amaranto in questa stagione. Prima elogiando altri presidenti (Noto, ndr) e lanciando frecciate a Luca Gallo, poi accampando scuse quali l’arbitro, i gol di Corazza e il rispetto in casa propria, poi concludendo con una “libidinosa gioia” dopo aver sbancato il Granillo in Coppa Italia di Serie C. Quella stessa Coppa Italia che, oggi, il suo Potenza ha dovuto salutare per via della sconfitta interna contro il Catania. E, come ormai d’abitudine, ad ogni gara persa della sua squadra segue il suo show in conferenza stampa.

“Noi stasera non parliamo, è meglio stare zitti – ha esordito nel post partita il numero uno lucano di fronte ai giornalisti – Parlare mi sembrerebbe una sceneggiata inutile. Il campo non lo commento, invito solo a vedere le immagini. E’ stato uno spettacolo incommentabile. Sono allibito. Mi chiedo come si possano subire certe cose in questa maniera plateale. Diciamo che siamo sfortunati, puntualmente succedono queste cose. Non la giochiamo proprio la Coppa Italia, dopo che si investono soldi bisogna assistere a questa roba qua. Il Potenza non parla, si tappa la bocca. Ogni volta ci portiamo oltre al danno la beffa, per cui (inizia ad alzare la voce, ndr) per non dare spazio alla beffa non parliamo. Così nessuno potrà dire che abbiamo detto qualcosa”.

