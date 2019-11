Concorso Vigili Urbani a Messina, Gioveni: “Un business sulla pelle dei cittadini”

12 Novembre 2019 09:48

Per partecipare al concorso occorre sborsare 45 euro in totale: il consigliere Gioveni chiede l’intervento del sindaco di Messina e dell’assessore Musolino

“Vada per le 30 euro da versare per partecipare ad un concorso pubblico (seppur ritengo siano anche troppe), ma sborsare altre 15 euro per potersi esercitare sempre alla stessa società che ha incassato le prime 30 euro, NO, tutto ciò mi sa davvero di business sulla pelle dei cittadini!”

Il consigliere comunale Libero Gioveni, avendo ricevuto diverse segnalazioni in merito a questa fase propedeutica alla prova preselettiva per il concorso a 46 posti di agenti del Corpo di Polizia Municipale, chiede l’intervento del sindaco De Luca e dell’assessore al ramo Musolino affinché chiedano spiegazioni alla “Ales s.r.l.” di Cagliari, la società incaricata di procedere alla preselezione delprossimo 22 novembre.

“Al netto del fatto che già le 30 euro versate per la partecipazione al concorso appaiono eccessive visto che in altre città si versano al massimo fra le 10 e le 15 euro (a maggior ragione che si tratti di una selezione per soli 12 mesi) – afferma Gioveni – non si può non stigmatizzare il modus operandi della società affidataria del servizio che, utilizzando gli indirizzi email privati dei candidati (che dovevano servire solo per comunicazioni relative alla prova preselettiva), li invita a versare ulteriori 14,99 euro per poter visionare le domande e quindi esercitarsi.

Orbene, posto che una qualsiasi società privata è libera di offrire servizi e prestazioni ai cittadini a un qualsiasi costo che ritenga opportuno – prosegue il consigliere – di contro ritengo parecchio inopportuno se a farlo sia la stessa società che si è già aggiudicata l’appalto!

Non si possono prendere dalla gola centinaia di cittadini che affidano le loro speranze occupazionali (peraltro temporanee) ad una prova per la quale si arrivi anche a pagare un balzello (e mi limito qui a definirlo solo “balzello”) di 45 euro complessive – conclude Gioveni – specie, ripeto, se a monopolizzare il tutto sia una sola società.

Qua sì, caro sindaco, che andrebbero fatti dei blitz!”.

