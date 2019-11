Concorso Polizia Municipale a Messina: al via la prova preselettiva

4 Novembre 2019 15:07

Concorso per vigili urbani a Messina: venerdì 15 la prova di preselezione al Dipartimento di Ingegneria

Al via la prova preselettiva per il concorso per vigili urbani a Messina. I posti messi a disposizione sono 46, per un contratto a tempo pieno e determinato. Venerdì alle ore 15, con convocazione alle 14.30 per la registrazione dei partecipanti, si terrà la prova di preselezione al dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, in Contrada Di Dio a Sant’Agata. I candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pena esclusione dalla prova stessa. Durante la prova preselettiva non sarà consentito l’uso di manuali, testi normativi, appunti e supporti elettronici di alcun genere. La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso. La procedura di correzione della prova d’esame avverrà immediatamente al termine del ritiro degli elaborati compilati.

Valuta questo articolo