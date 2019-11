Concorsi: reclutamento nell’Esercito per il 2020 di 7.000 volontari [INFO e DETTAGLI]

15 Novembre 2019 22:40

Il Ministero della Difesa con Decreto del Direttore Generale per il personale militare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha indetto un Bando di reclutamento per il 2020 di 7 mila Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno dell’Esercito Italiano

Il Ministero della Difesa con Decreto del Direttore Generale per il personale militare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale Concorsi n. 90 del 15 novembre 2019 -, ha indetto un Bando di reclutamento per il 2020 di settemila Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1) dell’Esercito Italiano. Il reclutamento nell’Esercito per il 2020 di 7.000 VFP 1, verrà ripartito in 4 blocchi di incorporamento e ciascun blocco è formato da 1.750 posti, di cui:

1.655 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata;

20 per incarico principale «elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale «muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

10 per incarico principale «fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale «falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

2 per incarico principale «operatore equestre» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

a) ● 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2020, 1.750 posti.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, per i nati dal 18 dicembre 1994 al 18 dicembre 2001, estremi compresi;

b) ● 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2020, 1.750 posti.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002, estremi compresi;

c) ● 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2020, 1.750 posti.

La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020, per i nati dal 17 giugno 1995 al 17 giugno 2002, estremi compresi;

d) ● 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2021, 1.750 posti.

La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020, per i nati dal 1° ottobre 1995 al 1° ottobre 2002, estremi compresi.

Il 10% dei posti disponibili e’ riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: – diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; – assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; – assistiti dell’Opera nazionale figli degli Aviatori; – assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri; – figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita’ specificata nel Bando di concorso all’art. 4. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu’ blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sara’ assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di elettricista infrastrutturale, idraulico infrastrutturale, muratore, operatore equestre, falegname, meccanico di mezzi e piattaform» e fabbro. I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento di cui sopra: – a) qualora idonei vincitori per il settore canalizzato richiesto saranno assegnati a detto settore d’impiego; – b) qualora idonei non vincitori per il settore «canalizzato», saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata.

Tra i diversi requisiti di partecipazione al concorso vi è quello di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). Per ulteriori, complete informazioni circa i requisiti , le modalità di presentazione delle domande, le prove di ammissione , etc. etc. gli interessati possono consultare il Bando integrale di concorso sul sito della Gazzetta Ufficiale

Valuta questo articolo