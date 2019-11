Reggio Calabria: tutto pronto per l’apertura del primo dei tavoli tematici finalizzati alla scrittura del programma del candidato Sindaco Saverio Pazzano

18 Novembre 2019 14:52

Reggio Calabria: è tutto pronto per l’apertura del primo dei tavoli tematici finalizzati alla scrittura del programma del candidato Sindaco Saverio Pazzano. L’appuntamento è previsto per mercoledì 20 novembre alle ore 17:30 presso il Room and Breakfast Villa Lavinia

È tutto pronto per l’apertura del primo dei tavoli tematici finalizzati alla scrittura del programma del candidato Sindaco di Reggio Calabria Saverio Pazzano. L’appuntamento è previsto per mercoledì 20 novembre alle ore 17:30 presso il Room and Breakfast Villa Lavinia, in via Sbarre Inferiori 34. Oggetto della discussione sarà il tema del turismo, argomento complesso e cruciale, presentato sino ad ora come panacea di tutti i mali ma spesso sottovalutato al livello della pratica politica ed amministrativa. Il settore turistico rappresenta la principale opportunità di sviluppo del nostro territorio. Per questa ragione, in un ambito di tale importanza non possono trovare alcuno spazio l’improvvisazione e la mancanza di professionalità. Viste la complessità e l’ampiezza di un tema trasversale a molti altri (decoro urbano, cultura, ambiente, trasporti, ecc.) quello previsto per mercoledì 20 novembre sarà solamente il primo dei nodi tematici specifici sul turismo e si concentrerà su un singolo aspetto: le politiche di promozione e marketing territoriale, ovvero tutto quello che un’amministrazione può fare per favorire l’ingresso della propria realtà locale in circuiti turistici di una certa rilevanza.

L’affermarsi di un luogo in quanto “località turistica”, infatti, non è un qualcosa che si può improvvisare o che si verifica naturalmente, ma può solo essere il risultato di politiche organiche e lungimiranti volte alla creazione e promozione di un “prodotto turistico”. Di questo si discuterà con diverse personalità individuate come esperte del settore. Successivamente, nel corso di altri incontri che verranno via via segnalati e con il coinvolgimento di altre professionalità o persone “addette ai lavori”, si affronteranno i temi dell’ospitalità, dell’offerta turistica cittadina, dell’enogastronomia, dell’integrazione con il territorio metropolitano. Gli appuntamenti con i Nodi Tematici, i luoghi fisici e virtuali con i quali La Strada intende coinvolgere attivamente la cittadinanza nella scrittura del programma del candidato Sindaco Saverio Pazzano, proseguiranno mercoledì 27 novembre alle ore 17,30 con un incontro dedicato al Welfare presso il Teatro Nemesia Valle – San Vincenzo de’ Paoli, insieme a rappresentanti del mondo del Terzo Settore, dell’associazionismo e del mondo del volontariato.

Valuta questo articolo