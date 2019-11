Commercio: accordo Ue-Cina, Corrao (M5S) ‘in lista Igp nessun prodotto del Mezzogiorno’

8 Novembre 2019 14:33

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – “Sull’accordo tra Europa e Cina sul riconoscimento di cento prodotti Igp c’è veramente poco da festeggiare perché nella lista dei prodotti da tutelare e promuovere non ve n’è nemmeno uno del Mezzogiorno. Niente pecorino sardo, niente pomodori Igp di Pachino. Cambia il governo e ministri ma la musica per i nostri prodotti agroalimentari e i nostri produttori rimane sempre la stessa: i grossi interessi da tutelare sono solo quelli del nord e mai quelli del Mezzogiorno del Paese”. Così l’eurodeputato del M5S, Ignazio Corrao.

“Tre anni fa, grazie al gruppo all’Ars, si era presentata anche una mozione con la quale si impegnava il governo regionale ad attivarsi per far inserire nella lista almeno i prodotti più a rischio contraffazione e con una quota di mercato estera potenzialmente in crescita – dice – Ma niente, sia dal punto di vista regionale che nazionale. Anzi, il Centinaio e la Bellanova di turno, hanno deciso che andava bene così e che quella lista ‘proposta dal governo italiano’ a Bruxelles rappresentava prodotti e territorio da difendere”.

Valuta questo articolo