Nuovo ritrovamento del coleottero Aethina Tumida in Sicilia: ecco le nuove regole per sciami e alveari

6 Novembre 2019 19:38

Sicilia, ecco le nuove regole per la movimentazione di alveari e sciami

In conseguenza al nuovo ritrovamento del coleottero Aethina Tumida in provincia di Siracusa, il Ministero della Salute ha modificato le regole per l’emissione del documento di trasporto per qualsiasi motivo, provenienza e destinazione in tutto il territorio siciliano, senza dare in contemporanea preventiva comunicazione né ai delegati della gestione dell’anagrafe né tanto meno alle ASP.

Le nuove regole sono:

1) Registrazione della richiesta di spostamento con un anticipo di almeno due giorni,

2) Abolizione dell’autocertificazione sanitaria, cioè non si possono movimentare le api senza l’autorizzazione dell’ASP su tutto il territorio della Regione Siciliana.

“Chiaramente, al di là delle motivazioni che hanno indotto il Ministero ad assumere questa decisione, è chiaro che tutti gli apicoltori, in particolare quelli che risiedono al di fuori delle zone di sorveglianza e protezione, saranno fortemente danneggiati da questa decisione”– commenta la Fai Sicilia.

