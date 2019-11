Gp giovanissimi a Mazara del Vallo: il Club Scherma Messina due volte sul podio

6 Novembre 2019 16:36

Il Club Scherma Messina due volte sul podio con i fratelli Mazziotti

Il Club Scherma Messina si è messo in luce nella prima prova regionale del GP Giovanissimi di fioretto, spada e sciabola, che si è svolta, in due intense giornate, a Mazara del Vallo. I 13 “moschettieri” allenati da Letterio Cutugno, maestro anche del Gruppo Schermistico Ariberto Celi, hanno ben figurato, infatti, nell’importante rassegna siciliana, che ha visto impegnati ben 242 atleti provenienti da tutte le province dell’Isola.

Due prestigiosi podi hanno impreziosito una serie di brillanti prestazioni, meritato riscontro dell’attività portata avanti quotidianamente con professionalità e passione nella palestra dell’istituto “Spirito Santo-Annibale Maria di Francia” di via Santa Marta. Al debutto agonistico, Giulio Mazziotti ha messo al collo un luccicante argento nella categoria “Maschietti” della spada, a coronamento di un’eccellente prova sia per la tecnica utilizzata che per la gestione tattica ed emotiva delle sfide.

Bronzo, invece, per sua sorella Alice Mazziotti tra le “Giovanissime”, sempre della spada, che ha interpretato, come il fratello, bene la gara, senza mai perdere la necessaria concentrazione. Sesto posto per Aurora Ruggeri, arrivata ad un passo dalla zona medaglie. Esordi positivi per Angelo Gabriele Lucchese, Maria Sole Di Natale, Francesco Curiale e Giulia Melazzo, accomunati dall’aver perso di misura le dirette con il punteggio di 10-9. Giorgia Donato e Michela Luccisano sono andate vicine all’accesso ai quarti. Giuseppe D’Angelo e Andrea Modica hanno palesato netti miglioramenti rispetto alle precedenti uscite, così come si sono difese con onore Lara Scerra e Ludovica Felice Gemelli Turzi.

“Le risposte avute a Mazara del Vallo sono state complessivamente molto positive – dichiara soddisfatto Cutugno – al di là dei lusinghieri risultati ottenuti, i ragazzi hanno dimostrato di aver acquisito un stile bello ed efficace e, soprattutto, la giusta mentalità sportiva. Le loro potenzialità sono ancora in parte inespresse ed i margini sui quali lavorare ampi. Fondamentali saranno la loro voglia di imparare nel corso delle settimane e la costanza, ma il percorso intrapreso sta dando i frutti sperati”.

