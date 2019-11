A Cittanova nasce l’associazione Phîlene

6 Novembre 2019 11:41

Cittanova: sabato 9 Novembre nella Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” verrà presentata l’associazione Phîlene

Sabato 9 Novembre 2019, dalle 17.30, a Cittanova, nella Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo”, verrà presentata Phîlene, non la solita associazione culturale. Phîlene trasformerà “Cittanova in un cantiere di cittadinanza attiva per ridisegnarne il volto e farne un modello da replicare nella piana di Gioia Tauro. Darà corso a Cittanova ad una stagione nuova, di protagonismo dal basso e di protagonismo giovanile. Formulerà proposte, solleverà problematiche, fungerà da pungolo alle preposte istituzioni. La causa sposata dai suoi membri è trasversale, non impone di schierarsi in un recinto politico definito. I pianigiani tutti sono invitati ad intervenire alla presentazione dell’associazione per trasformare l’evento in una preziosa occasione di incontro/confronto. Perché nasce Phîlene? “Perché ce lo chiede CittaNuova”.

