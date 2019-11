Messina, tutto pronto per “Chocomoments”: a Piazza Cairoli la grande festa del cioccolato artigianale, ecco il programma

11 Novembre 2019 14:04

Chocomoments a Messina: a Piazza Cairoli 4 giorni dedicati al cioccolato, ecco tutti i dettagli della kermesse

Approda a Messina l’evento itinerante che muove in ogni angolo d’Italia migliaia di appassionati. Chocomoments, la grande festa del cioccolato artigianale, farà tappa sullo Stretto da giovedì 14 a domenica 17 novembre: quattro giorni di iniziative per tutti i gusti e tutte le fasce d’età, con il cacao a fare da comune denominatore della proposta. Organizzata in sinergia con il Comune di Messina e Confartigianato Imprese Messina, la manifestazione prevede le attività della Fabbrica di Cioccolato e gli stand della Mostra Mercato, in cui sarà possibile acquistare prodotti cioccolatieri di alta qualità.

In programma laboratori per bambini, lezioni per adulti e cooking show che illumineranno di gioia gli occhi (e il palato) di tutti i buongustai. Uno dei momenti più suggestivi della kermesse sarà la realizzazione di una maxi tavoletta di cioccolato da 15 metri di lunghezza. Tutti gli eventi in programma si svolgeranno a piazza Cairoli.

Taglio del nastro giovedì mattina

Ad aprire la girandola di eventi in cartellone sarà, giovedì dalle 10 alle 13, l’incontro con gli istituti scolastici cittadini, cui verranno proposte lezioni didattiche gratuite. La stessa opportunità sarà offerta alle scuole anche nella mattinata di venerdì, sempre dalle 10 alle 13. La cerimonia ufficiale di inaugurazione, invece, si terrà giovedì alle ore 10:30, alla presenza dell’amministrazione comunale.

Una tavoletta da Guinness

Ben 15 metri di delizioso cioccolato. Tanto misurerà la maxi tavoletta che sarà realizzata dai maestri cioccolatieri di Chocomoments,a partire dalle 18:30 di sabato. Uno spettacolo da vedere, ma anche assaporare: al termine dell’impresa da Guinness, infatti, al pubblico verrà offerta una degustazione a offerta, il cui ricavato andrà all’Unione Nazionale Arma Carabinieri di Messina (associazione culturale, assistenziale e di volontariato).

Per i più piccoli

Choco Baby è il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto l’esperta guida degli artigiani della Fabbrica di Cioccolato, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa: un’opportunità per apprendere giocando che verrà replicata tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30. A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività, vale a dire grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro, non è necessaria la prenotazione.

Creazioni live

Non mancheranno appassionanti momenti dedicati alla realizzazione dal vivo di prodotti a base di cacao. Alle 18:30 di giovedì è previsto lo show cooking “Come nasce una Sacher?” mentre il giorno successivo, nella medesima fascia oraria, andrà in scena l’omaggio al territorio con “Facciamo la pralina di Messina”, creazione cioccolatiera che prevede l’utilizzo di un prodotto tipico locale. Gli show cooking proseguiranno sabato mattina, alle 11:30 in punto, con “Come nasce una pralina?” e ancora domenica con un tris di proposte: alle 11 a cucinare davanti al pubblico sarà il bakery chef Francesco Arena (Ambasciatore del Gusto e membro del Richemont Club Italia), alle 12 lo chef Pasquale Caliri (fresco di assegnazione del prestigioso Piatto Michelin) e alle 18 il maestro pasticcere Lillo Freni (Ambasciatore del Gusto).

Attività, quelle messe in calendario dalla Fabbrica di Cioccolato, che permetteranno a tutti i presenti di assistere in presa diretta alle varie fasi di lavorazione, calandosi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale.

I segreti dell’artigiano

Durante la rassegna, e più precisamente sabato dalle 10 alle 12, sarà possibile partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi “trucchi del mestiere” dagli esperti della Fabbrica di Cioccolato. Il costo di partecipazione è di 30 euro: è obbligatoria la prenotazione, effettuabile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica giancarlo.maestrone@gmail. com.

Spazio anche allo sport

Oltre al cioccolato, ci saranno anche altri “ingredienti” a insaporire il fine settimana della Città dello Stretto. Ampio spazio sarà riservato alle realtà sportive cittadine con le premiazioni degli atleti del Rugby Lions (giovedì alle 17), dell’Asd Pongistica Messina Team Special Olympics (venerdì alle 18), del TeamVolley Messina e dell’A.S.Pallavolo Messina (sabato alle 11:30), dell’Akademia Sant’Anna (sabato alle 12) e del Basket Fortitudo (sabato alle 16).

Nel programma della rassegna rientrano inoltre due raduni motociclistici: il primo, a cura dell’Asd Moto Club Messina, è dedicato alla mitica Vespa Piaggio e si terrà sabato dalle 16 alle 18; il secondo, organizzato con l’associazione Pirates, domenica nello stesso orario.

