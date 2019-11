A Reggio Calabria la presentazione del libro di Paolo Ricca “Dell’aldilà e dall’aldilà”

28 Novembre 2019 10:31

La Chiesa Evangelica Valdese di Reggio Calabria è lieta di “invitare la cittadinanza alla presentazione del libro di Paolo Ricca Dell’aldilà e dall’aldilà – Claudiana Editrice – che si terrà domenica primo dicembre alle 18.30 presso i locali della Chiesa Evangelica Valdese di Reggio Calabria, sita in via Possidonea al numero 2. L’incontro sarà introdotto da Rosario Confessore, pastore delle Chiese valdesi di Reggio Calabria e di Messina, cui è affidata la moderazione del successivo dibattito. La presentazione del libro si terrà subito dopo la celebrazione del culto domenicale delle 17.30, presieduto per l’occasione proprio dal pastore Paolo Ricca presso la Chiesa valdese di Reggio Calabria. Chi desidera prendervi parte è il benvenuto. Paolo Ricca è pastore valdese, è stato ordinario di Storia del cristianesimo (1976-2002) presso la Facoltà valdese di Teologia di Roma. È stato professore ospite del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. La Facoltà di Teologia dell’Università di Heidelberg gli ha conferito la laurea honoris causa. Direttore della collana «Opere scelte – M. Lutero», di cui ha curato alcuni volumi, ha pubblicato fra l’altro: Lutero, mendicante di Dio (Morcelliana, 2010), La fede cristiana evangelica. Un commento al Catechismo di Heidelberg (Claudiana, 2012), L’ultima Cena, anzi la Prima (Claudiana, 2013), Dal battesimo allo «sbattezzo». La storia tormentata del battesimo cristiano (Claudiana, 2015). È stato anche consulente insieme ad altri dello spettacolo di Roberto Benigni I Dieci Comandamenti, andato in onda su Raiuno nel 2014. Il professor Paolo Ricca il 2 dicembre 2019 alle 17.00 prenderà parte inoltre al convegno “Oltre il tempio per un’umanità ferita”, presso il Salone delle Bandiere a Messina. Il convegno, inserito all’interno della rassegna “I lunedì della Parola”, sarà moderato da Rosario Confessore”.

