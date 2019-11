‘Chi ha paura della paura?’, va in scena il musical dei bimbi

4 Novembre 2019 20:24

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – ‘Chi ha paura della paura?’. Al teatro Wagner di Milano in piazza Wagner al civico numero 2 torna l’appuntamento con il musical per i più piccoli, interpretato da bambini e scritto da Mitzi Amoroso. Dal 9 al 24 novembre, tutti i sabati e le domeniche del mese, alle ore 16 la compagnia dei piccoli attori, guidata da Mitzi, va in scena ‘Chi ha paura della paura?’. Un’ora di spettacolo di beneficenza dove, accanto alla protagonista Cenerentola, appariranno alcuni personaggi del testo originale, altri inseriti nel racconto dalla penna della Amoroso o presi in prestito da altre storie. E, così, ecco che insieme a Cenerentola, alle sorellastre e alla matrigna si alterneranno sul palco topolini, una lepre giuliva, due simpatici gattini, un messaggero molto stanco, la regina madre e, ovviamente, il principe.

L’intera sceneggiatura, scritta ed elaborata da Mitzi Amoroso, avrà il sapore di una commedia divertente e con un ospite speciale: il nanetto Cucciolo che diventerà elemento collante di tutta la storia. Le musiche, di Paolo Peroni, verranno cantate dagli stessi bambini della compagnia. L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’associazione ‘I Sempre Vivi Onlus’ da anni impegnata nell’assistenza ai malati psichici.

Il costo dei biglietti, a offerta libera, parte da 10 euro (5 euro fino ai 6 anni). L’età consigliata è per i bambini dai 3 agli 11 anni.

