Cesare, soddisfazioni reggine: “vengo dalla Sicilia, mai mangiato un gelato così buono in vita mia”

4 Novembre 2019 17:30

Cesare, la testimonianza di un avventore siciliano per la prima volta nello storico chioschetto verde del Lungomare di Reggio Calabria: “mai mangiato un gelato così buono in vita mia”

Sono le 22:00 circa di una calda Domenica d’inizio Novembre. Ci sono +23°C a Reggio Calabria, sembra di essere ancora in estate. Quale miglior occasione per una cena con un gelato da Cesare? Arriviamo allo storico chioschetto verde del Lungomare, stranamente non c’è nessuno. Menomale, non perdiamo tempo per la fila. Che poi anche se ci fossero due-tre gradi in meno, in una serata di Luglio o Agosto i pedoni incolonnati arriverebbero sull’asfalto oltre il marciapiede. Ma ormai vedi la gente con sciarpe e piumino solo perchè siamo a Novembre e devono vestirsi così anche se il clima è ancora estivo: staranno cenando zuppa di fagioli o sorseggiando una cioccolata bollente? Meglio che Cesare rimanga tutto per noi…

Avvicinandoci alla cassa per lo scontrino, ci precede un giovane signore, di mezz’età o poco meno, un ragazzo cresciutello, potrà aver avuto 40-45 anni, proveniente dalla direzione opposta. Ma non è lì per comprare il gelato. Evidentemente l’ha appena finito. Parla, a voce alta, con l’operatore alla cassa. Involontariamente lo ascoltiamo. “Complimenti per il gelato, è davvero buonissimo. Vengo dalla Sicilia, è la prima volta che lo prendo qui ma in vita mia non avevo mai mangiato un gelato così buono. Ci tenevo a dirvelo, Complimenti. Davvero eccezionale“. Un gesto di apprezzamento spontaneo. Una testimonianza diretta. Un motivo d’orgoglio.

Soddisfazioni reggine, in una calda serata d’inizio Novembre.

Valuta questo articolo