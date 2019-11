Reggio Calabria: azienda consolidata cerca dipendenti da inserire nel proprio organico [INFO E CONTATTI]

4 Novembre 2019 10:27

Dotata di un’organizzazione che copre tutto il territorio nazionale, la società reggina investe costantemente in tecnologia e nella formazione continua del personale

Certa Credita, azienda leader nel settore del recupero crediti, realtà affermata in Italia e in particolare in Calabria, punta ora con decisione sui giovani, in un’ottica di crescita aziendale. La società con sede a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, conta attualmente 250 postazioni di lavoro, 11 sale operative, una sala formazione, 5 sale meeting, il tutto su una superficie di 5200 mq di struttura.

Dotata di un’organizzazione che copre tutto il territorio nazionale, la società investe costantemente in tecnologia e nella formazione continua del personale, attraverso piani di perfezionamento mirati allo sviluppo professionale nelle varie aree operative. Certa Credita è considerata un Partner solido, affidabile e altamente specializzato che garantisce il rispetto di norme deontologiche a salvaguardia dell’immagine e degli interessi dei Committenti.

Per visitare il sito di Certa Credita e inviare il tuo curriculum clicca qui: www.certacredita.it.

La ricerca di personale di Certa Credita può rivelarsi un’opportunità da cogliere al volo per molti giovani che intendono intraprendere una nuova attività professionale, anche come prima esperienza lavorativa. Crescita, carriera, esperienza e apprendimento di una professione che sta prendendo sempre più piede saranno le parole d’ordine.

Il candidato ideale è dinamico e versatile, dotato di ottime capacità relazionali, comunicative e di problem solving. Deve avere una forte spinta motivazionale, deve porsi come principale obiettivo il raggiungimento dei risultati e deve avere buona familiarità con i più comuni software.

E’ possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica: curriculum@certacredita.it.

Articolo Pubbliredazionale.

