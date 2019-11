13 Novembre 2019 13:04

Paura a Cerignola dove un uomo di 69 anni ha ucciso una donna ed ha ferito una vicina di casa ricoverata in condizioni critiche

Orrore nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia dove un uomo di 69 anni, avrebbe ucciso una donna rumena e poi si sarebbe suicidato. Un’altra donna, pare vicina dei casa dei due, sarebbe rimasta ferita: sarebbe ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

