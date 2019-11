Centri sociali per anziani: Gioveni sollecita Messina Social City per la gestione del servizio

16 Novembre 2019 09:53

Il consigliere comunale Libero Gioveni ha chiesto al Presidente della Messina social city Enrico Bivona di attivarsi per la pianificazione sul territorio di centri sociali diurni per anziani

“Fra i tanti servizi sociali destinati alle fasce più deboli, manca ancora quello dedicato ai tanti anziani che ogni giorno in città si ritrovano senza alcun punto di riferimento ludico-ricreativo!”

Il consigliere comunale Libero Gioveni ha chiesto al Presidente della Messina social city, Enrico Bivona, di attivarsi per la pianificazione sul territorio di centri sociali diurni per anziani.

“Non si può certo definire Messina, infatti, come una città a “misura di anziano”– afferma Gioveni – visto che, fatta eccezione per il servizio di assistenza domiciliare e per il centro sociale di villa Dante (per altro da sempre in condizioni di degrado e abbandono), non sembrano esistere delle strutture dove i nostri “nonni” possano trascorrere delle ore spensierate, socializzando fra loro e godendo di attività ludico-ricreative.

In particolare nei villaggi, simili strutture rappresentano davvero una chimera– denuncia il consigliere – nonostante la crescente domanda da parte di questa fragile categoria di cittadini, spesso abbandonati al loro destino!

Per esempio – ricorda l’esponente Pd – fino a qualche anno fa a piazza Casa Pia esisteva un centro dove gli anziani della zona erano soliti ritrovarsi per condividere dei momenti di spensieratezza, ma tale centro, a seguito del trasferimento degli uffici del centro regionale per l’impiego, fu smantellato!

Ma tante altre sono le zone da nord a sud in cui centinaia di anziani vorrebbero ritrovarsi in delle strutture accoglienti che possano rappresentare per loro dei punti di riferimento e, perché no, anche dei luoghi in cui sentirsi utili e apprezzati attraverso un loro coinvolgimento diretto in iniziative di carattere sociale.

Per tutti questi motivi – conclude Gioveni – ho chiesto una maggiore attenzione ai numerosissimi anziani della città, quasi del tutto privi di spazi, strutture e momenti ad essi dedicati, offrendo loro nuove forme di assistenza ludico-ricreativa in dei centri da ricavare soprattutto in seno al patrimonio immobiliare dell’Ente“.

