Centri Donne Antiviolenza: a Messina il corso per operatrici e attiviste promosso dal Cedav

18 Novembre 2019 17:42

Aperte e le iscrizioni al corso promosso dal Cedav di Messina. Al termine della formazione è previsto un test di valutazione a seguito del quale sarà possibile effettuare un tirocinio esperienziale all’interno del Centro Antiviolenza

L’intento del corso è quello di fornire, a donne spinte da una forte appartenenza di genere, gli strumenti fondamentali per conoscere, riconoscere e contrastare, in una prospettiva di genere e interculturale, la violenza maschile sulle donne all’interno delle relazioni intime attraverso l’ascolto competente.

In particolare il corso è destinato a coloro che intendono impegnarsi per un cambiamento culturale profondo che scardini pregiudizi e stereotipi che sono alla base della violenza maschile sulle donne, intraprendendo, all’interno dell’associazione, varie forme di attivismo e volontariato con professionalità e competenze specifiche che possano contribuire a potenziare i diversi settori di attività del Centro antiviolenza: psicologhe, psicoterapeute, avvocate, assistenti sociali, pedagogiste, insegnanti, mediatrici culturali, esperte di comunicazione, progettazione e raccolta fondi.

L’approccio metodologico del Corso, suddiviso in moduli per la durata complessiva di 40 ore, oltre a proporre lezioni frontali, prevede forme di apprendimento attivo, basato sul coinvolgimento delle partecipanti attraverso role playing, attività laboratoriali, analisi di casi reali, proiezione filmati, discussioni guidate soprattutto sui temi dell’accoglienza, dell’ascolto e delle procedure legali.

Al termine della formazione è previsto un test di valutazione a seguito del quale sarà possibile effettuare un tirocinio esperienziale all’interno del Centro Antiviolenza.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 20 dicembre 2019 e sarà possibile mandare candidatura e lettera motivazionale a cedav@virgilio.it

L’inizio del corso è previsto entro la fine del mese di gennaio 2020.

