Catanzaro: consegnati i lavori di illuminazione delle gallerie lungo la strada statale SS106var

6 Novembre 2019 15:34

Anas: consegnati i lavori di illuminazione delle gallerie lungo la strada statale SS106var a Catanzaro, investimento complessivo di circa 4 milioni di euro

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato all’Impresa ATI Sielte Spa – Tekno-Ele srl gli interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti con led di ultima generazione nelle gallerie della strada statale 106 Var/A a Catanzaro. I lavori rientrano nel progetto ‘Green Light’ che ha come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici per l’illuminazione nelle gallerie della rete stradale e riguarda non solo la riduzione dei consumi e la migliore gestione degli impianti di illuminazione, ma anche l’innalzamento dei livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie, migliorandone il confort visivo. Gli interventi, che saranno ultimati nel mese di maggio 2020, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti nelle gallerie Baldaia 1, Baldaia 2 , Piscopio 1; Piscopio 2, Manche di Castello, Fiasco, Girella e Sellara

