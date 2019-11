Catania: scende dall’auto e prende a mazzate la statua di Cristo, denunciato

7 Novembre 2019 13:31

Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza, la registrazione è agli atti dell’inchiesta aperta dalla Procura di Catania

È sceso dall’auto, ha impugnato una barra di metallo e ha iniziato a colpire con violenza una statua di Cristo in marmo. È successo a Trecastagni, in provincia di Catania. L’autore del folle gesto, un 33enne, è stato denunciato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, le registrazioni sono già agli atti dell’inchiesta aperta dalla procura etnea. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 33enne è stato interrotto da un passante, che ha minacciato di chiamare i Carabinieri. L’uomo è quindi posato la sbarra metallica sul sedile posteriore dell’auto ed è andato via.

