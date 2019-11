Catania, Lucarelli colpisce ancora: “In questo girone nessuno gioca bene, nella Reggina Corazza ogni palla che prende fa gol”

24 Novembre 2019 22:51

Cristiano Lucarelli colpisce ancora: l’allenatore del Catania chiama ancora in causa la Reggina e bomber Corazza, queste le sue parole

Lucarelli colpisce ancora e si aggiunge alla lista di tutti quegli allenatori che hanno indirettamente nominato la Reggina non una, ma ben due volte. La prima fu quando affermò di non vedere i 14 punti (qualche settimana fa) tra etnei ed amaranto. Che però nel frattempo sono diventati 19…

Oggi il tecnico del Catania rincara la dose e, dopo il pari interno contro la Casertana, in conferenza stampa fa un’analisi delle avversarie e chiama in causa appunto l’undici di Toscano e bomber Corazza, attuale capocannoniere del girone C. “Guardo sempre le ultime 4 partite delle mie prossime avversarie – afferma – e non vi nego che è capitato qualche volta di addormentarmi davanti al computer. Ci sono squadre che, con molto meno di quello che facciamo noi, vincono le partite. Siamo discreti ma ci manca il colpo del KO. Per quello che è il girone, non vedo una squadra che gioca bene. Altre compagini hanno soltanto le individualità. Vedi il Bari e i calciatori che ha, vedi la Reggina e ti rendi conto che Corazza come prende palla fa gol“.

